Роменские бойцы с призами чемпионата Европы

Воспитанники роменского клуба «Арадеш» завоевали золотую и серебряную медали: Никита Шкромида взял «золото», а Вадим Ильяшенко – «серебро».
«Я горжусь своими учениками – они гордость нашего клуба. Это самый громкий успех наших воспитанников», – комментирует тренер Сайфулла Магодмедов, пишет Ромны24.
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