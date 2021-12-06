Ахтырский бойцы отличились в Харькове 5 февраля ахтырские спортсмены приняли участие во Всеукраинском турнире по шотокан каратэ-до «Kharkiv Open Cup».

Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов из 21 спортивного клуба из Харьковской, Сумской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Луганской и Киевской областей.

Сумщину представляли воспитанники ахтырского спортивного клуба «Легион» (тренер – Копыл В.В.) и Ахтырской федерации каратэ-до (тренер – Нестеренко В.Ю.).

По итогам турнира ахтырские спортсмены стали победителями и призерами в своих возрастных категориях и разделах, а именно:

Вероника Ткаченко – I место ката (спортивный клуб «Легион»);

Алексей Хоменко – І место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Арсен Копыл – І место ката, ІІ место кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Эдуард Евсеев – I место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);

Дмитрий Якубович – І место ката, ІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);

Диана Григорьева – I место ката (Ахтырская федерация карате-до);

Илья Стрижак – І место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Захар Митюшин – ІІ место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Александр Дьо – ІІ место ката, ІІІ место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Олег Чубар – ІІ место ката (спортивный клуб «Легион»);

Дмитрий Давыдов – ІІ место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Артем Завялов – ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Захар Почепцов – ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Егор Хлинин – ІІІ место ком.кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Кирилл Овчаренко – ІІІ место ката, ІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Виталий Думчиков – ІІІ место ката (спортивный клуб «Легион»);

Даниил Шевченко – ІІІ место ката, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Александр Лисняк – ІІІ место кумитэ, I место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);

Андрей Билоус – ІІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);

Андрей Митюшин – ІІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);

Александр Осадчий – ІІІ место ката (Ахтырская федерация карате-до);

Тимур Переверзов – ІІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);

Роман Дейко – ІІІ место ката (Ахтырская федерация карате-до);

Вадим Диброва – ІІІ место ката (Ахтырская федерация карате-до).

Поздравляем чемпионов, призеров и их тренеров с удачным выступлением, желаем новых побед!