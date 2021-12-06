Ахтырский бойцы отличились в Харькове

Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов из 21 спортивного клуба из Харьковской, Сумской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Луганской и Киевской областей.
Сумщину представляли воспитанники ахтырского спортивного клуба «Легион» (тренер – Копыл В.В.) и Ахтырской федерации каратэ-до (тренер – Нестеренко В.Ю.).
По итогам турнира ахтырские спортсмены стали победителями и призерами в своих возрастных категориях и разделах, а именно:
Вероника Ткаченко – I место ката (спортивный клуб «Легион»);
Алексей Хоменко – І место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Арсен Копыл – І место ката, ІІ место кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Эдуард Евсеев – I место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);
Дмитрий Якубович – І место ката, ІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);
Диана Григорьева – I место ката (Ахтырская федерация карате-до);
Илья Стрижак – І место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Захар Митюшин – ІІ место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Александр Дьо – ІІ место ката, ІІІ место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Олег Чубар – ІІ место ката (спортивный клуб «Легион»);
Дмитрий Давыдов – ІІ место кумитэ, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Артем Завялов – ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Захар Почепцов – ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Егор Хлинин – ІІІ место ком.кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Кирилл Овчаренко – ІІІ место ката, ІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Виталий Думчиков – ІІІ место ката (спортивный клуб «Легион»);
Даниил Шевченко – ІІІ место ката, ІІІ место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Александр Лисняк – ІІІ место кумитэ, I место командное кумитэ (спортивный клуб «Легион»);
Андрей Билоус – ІІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);
Андрей Митюшин – ІІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);
Александр Осадчий – ІІІ место ката (Ахтырская федерация карате-до);
Тимур Переверзов – ІІІ место кумитэ (Ахтырская федерация карате-до);
Роман Дейко – ІІІ место ката (Ахтырская федерация карате-до);
Вадим Диброва – ІІІ место ката (Ахтырская федерация карате-до).
Поздравляем чемпионов, призеров и их тренеров с удачным выступлением, желаем новых побед!
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