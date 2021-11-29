Сумской каратист взял «бронзу» в Париже В Париже завершился турнир по каратэ WKF Paris Open.

В соревновании принимали участие 464 спортсмена из 52 стран мира, в том числе 21 украинский спортсмен. Сумчанин Олег Пащенко в весовой категории до 75 кг завоевал бронзовую медаль.