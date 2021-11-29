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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской каратист взял «бронзу» в Париже

В Париже завершился турнир по каратэ WKF Paris Open.

В соревновании принимали участие 464 спортсмена из 52 стран мира, в том числе 21 украинский спортсмен. Сумчанин Олег Пащенко в весовой категории до 75 кг завоевал бронзовую медаль.

Спорт Каратэ
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