В Глухове создали настольную игру для каратистов

В Центре активного развития «Додзё» вместе с Константином Еланским вложили душу и создали крутой подарок для всех, кто любит каратэ.
В прикольной коробочке яркие карточки, родные моменты жизни в WKF, дети играют и узнают украинских чемпионов, на кого равняются:
- игра на реакцию, память и смекалку;
- для детей от 6 лет и взрослых;
- от 2 до 8 игроков;
- на отдыхе, на соревнованиях, как обучение;
- на призы и в подарок.
Если вам будет интересно использование этой разработки, пишите в директ или звоните.
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