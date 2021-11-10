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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:35343

В Глухове создали настольную игру для каратистов

Игра-соревнование «Каратэдубль» для настоящих каратистов и живущих с каратэ.

В Центре активного развития «Додзё» вместе с Константином Еланским вложили душу и создали крутой подарок для всех, кто любит каратэ.

В прикольной коробочке яркие карточки, родные моменты жизни в WKF, дети играют и узнают украинских чемпионов, на кого равняются:

- игра на реакцию, память и смекалку;

- для детей от 6 лет и взрослых;

- от 2 до 8 игроков;

- на отдыхе, на соревнованиях, как обучение;

- на призы и в подарок.

Если вам будет интересно использование этой разработки, пишите в директ или звоните.

Досуг Игра Каратэ
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