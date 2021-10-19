В Сумах темпы вакцинации упали в 3,5 раза За неделю в Сумах было сделано больше 18 тыс. прививок (против 63 тыс. неделей ранее).

Об этом сегодня, 1 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальницы горуправления здравоохранения Наталья Кипенко.

Всего на прошлой неделе проведено 18 620 прививок. При этом наибольшая активность горожан наблюдалась в начале недели, спадая к концу.

По ее словам, всего с начала вакцинации в Сумской области проведено 511 002 прививки (за неделю 73 178). Вакцинировано 285 969 человек. Только первую дозу получили немного больше 83 тыс. человек, а завершили вакцинацию, получив две дозы, 200 572 человека. В Сумах проведено 224 158 прививок. Получили прививки 124 466 человек или почти 59% от взрослого населения. Первую дозу получили 33 393 жителя Сум, полностью завершили вакцинацию 90 342 человек.