Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины 22-24 октября в Полтаве проходил чемпионат Украины по каратэ WKF.

В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 17 регионов Украины.

Чемпионкой Украины стала воспитанница сумского клуба «Прогресс» Анна Гейко (18-20 лет, до 61 кг), также «золото» завоевал воспитанник клуба «Вадокай» Валерий Сонных (мужчины, 84 кг), который в финале победил вице-чемпиона мира.

«Серебро» завоевала еще одна представительница «Прогресса» Юлия Багирова (женщины, 68 кг).

«Бронза» на счету «прогрессовец» Станислав Михайлик (кадеты, 57 кг).