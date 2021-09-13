Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины

В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 17 регионов Украины.
Чемпионкой Украины стала воспитанница сумского клуба «Прогресс» Анна Гейко (18-20 лет, до 61 кг), также «золото» завоевал воспитанник клуба «Вадокай» Валерий Сонных (мужчины, 84 кг), который в финале победил вице-чемпиона мира.
«Серебро» завоевала еще одна представительница «Прогресса» Юлия Багирова (женщины, 68 кг).
«Бронза» на счету «прогрессовец» Станислав Михайлик (кадеты, 57 кг).
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