Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:41183

Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины

22-24 октября в Полтаве проходил чемпионат Украины по каратэ WKF.

В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 17 регионов Украины.

Чемпионкой Украины стала воспитанница сумского клуба «Прогресс» Анна Гейко (18-20 лет, до 61 кг), также «золото» завоевал воспитанник клуба «Вадокай» Валерий Сонных (мужчины, 84 кг), который в финале победил вице-чемпиона мира.

«Серебро» завоевала еще одна представительница «Прогресса» Юлия Багирова (женщины, 68 кг).

«Бронза» на счету «прогрессовец» Станислав Михайлик (кадеты, 57 кг).

Спорт Каратэ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Ахтырские бойцы отличились на международном турнире
19.10.2021 12:42

Ахтырские бойцы отличились на международном турнире

16-17 октября в Харькове состоялся международный турнир по каратэ IKF «World kempo-karate & kobudo championship»....

Сумские каратисты с медалями международного турнира
11.10.2021 11:00

Сумские каратисты с медалями международного турнира

9-10 октября в Харькове прошёл международный турнир «Kharkiv open»....

Сумские бойцы отличились на чемпионате мира
27.09.2021 09:31

Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

23-26 сентября в г. Клуж-Напока (Румыния) проходил 9-й чемпионат мира по каратэ WUKF....

Сумские каратисты отличились в Харькове
25.09.2021 21:12

Сумские каратисты отличились в Харькове

Сегодня, 25 сентября, в Харькове прошел Открытый чемпионат Харьковский области по каратэ....

Сумские каратисты отличились в Киеве
13.09.2021 09:30

Сумские каратисты отличились в Киеве

11-12 сентября в Киеве проходил Всеукраинский турнир «Sen-Bin Open cup 2021» по каратэ....

view counter
view counter

Статьи

Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.