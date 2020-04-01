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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26356

Сумские таможенники изъяли почти 20 кг красной икры

23 октября года на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни пресечена очередная попытка незаконного ввоза из России красной икры.

Общий вес задержанного товара 19.25 кг. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров).

Право Красная икра Таможня
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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