Сумские таможенники изъяли почти 20 кг красной икры

Общий вес задержанного товара 19.25 кг. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров).
18 октября на таможенном посту "Бачевск" Сумской таможни предупреждено незаконное перемещение через границу алкогольного напитка SCOTCH WHISKEY (с российской акцизной...
Пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу товаров стоимостью свыше 500 тыс. грн....
Сегодня, 17 сентября, в 00.10 на таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни в направлении выезда с таможенной территории Украины заехал легковой...
Работниками Сумской таможни предупредили намерении незаконного перемещения 1,9 миллиона российских рублей....
Следуя поездом «Львов-Москва», мужчина пытался перевезти через российско-украинскую границу лекарственные средства общей стоимостью почти 220 000 гривен....