Президент ПФЛ: «Сумы» будут наказаны за драку фанатов с «Перемогой» Календарный матч 15 тура группы «Б» Второй лиги «Сумы» — «Перемога» был прерван при счете (1:3) в пользу гостей.

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua назвал виновных в том, что поединок в Байраке завершался скандалом.

«За то время, что я руковожу лигой это первый такой инцидент. Согласно карантинных предосторожностей поединок проходил без зрителей. Однако когда днепряне перед финальным свистком дважды забили и таки склонили чаши весов в свою пользу, то хозяева не сумели обеспечить порядок и остановить прорвавшихся на поле болельщиков, затеявших потасовку с игроками «Перемоги». Арбитру Софии Причине ничего не оставалось, как досрочно завершить поединок и увести команды с поля.

Все необходимые документы будут нами переданы в КДК УАФ, который и вынесет вердикт по этому инциденту. «Сумам» не избежать серьезных санкций, начиная с технического поражения».

Напомним, что «Сумы» в группе «Б» Второй лиги занимают 16 место, набрав 5 очков. «Перемога» расположилась на пятой строчке, имея в своем активе 29 очков.