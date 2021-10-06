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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:01392

Треть Сум без отопления и горячей воды

Потребители Котельной Северного промузла остались без горячей воды и отопления.

Часть города, которую обслуживает ООО «КСПУ», осталась без горячей воды.

В аварийной службе ООО «Сумытеплоэнерго» сообщили, что горячую воду отключили, так как предприятие на договорных условиях обслуживало эту часть города только до отопительного сезона, пишет 0542.ua.

На данный момент информации о дальнейшей подачи горячей воды потребителям КСПУ пока нет.

Напомним: вчера на аппаратном совещании в мэрии стало известно, что КСПУ до сих пор не имеет договора с «Сумыгазом». Мэр Сум Александр Лысенко давал поручение как можно быстрее решить этот вопрос.

Тем временем сегодня ночью прогнозируют температуру воздуха -2°С.

Общество Горячая вода КСПУ Отопление
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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