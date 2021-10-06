Треть Сум без отопления и горячей воды

Часть города, которую обслуживает ООО «КСПУ», осталась без горячей воды.
В аварийной службе ООО «Сумытеплоэнерго» сообщили, что горячую воду отключили, так как предприятие на договорных условиях обслуживало эту часть города только до отопительного сезона, пишет 0542.ua.
На данный момент информации о дальнейшей подачи горячей воды потребителям КСПУ пока нет.
Напомним: вчера на аппаратном совещании в мэрии стало известно, что КСПУ до сих пор не имеет договора с «Сумыгазом». Мэр Сум Александр Лысенко давал поручение как можно быстрее решить этот вопрос.
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