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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:26361

Мэр Сум пугает КСПУ перемычкой с ТЭЦ

Руководство Сумского НПО так и не дало ответ о передаче городу Котельной Северного промузал.

Этот вопрос сегодня, 24 января, во время аппаратного совещания поднял мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, руководство завода, которому принадлежит ООО «КСПУ», до сих пор не ответило на предложение горсовета о бесплатной передаче котельной городу. Если до 15 февраля ответа не будет, то департамент инфраструктуры запускает процедуру тендера на строительство перемычки между КСПУ и ТЭЦ для обеспечения теплом жителей Ковпаковского теплорайона.

Однако директора ООО «КСПУ» на связи не было, поэтому мэр дал поручение директору департамента инфраструктуры Александру Журбе связаться с ним для уточнения позиции.

Общество Отопление Перемычка
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