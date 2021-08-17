В Сумах прошло закрытие теннисного сезона

Призеры:
1 место - Бондаренко Руслан / Скуба Сергей
2 место - Погуляйло Александр / Коваль Андрей
3 место - Олейник Иван / Олейник Андрей
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