В Сумах КСПУ все еще не готова к отопительному сезону Сегодня, 18 октября, в Сумах начинается отопительный сезон.

Согласно рекомендаций городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и решению исполкома, с понедельника, 18 октября, начинается отопительный сезон в жилом фонде Сум.

Как сообщил во время аппаратного совещания директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин, ТЭЦ готова к началу отопительного сезона и уже началась работа. За 6 дней все потребители, согласно графикам, должны быть с теплом.

А вот директор ООО «Котельная Северного промузла» Ирина Рыбальченко сообщила, что котельная готова к работе, но у предприятия до сих пор не заключен договор с «Сумыгазом».

- Мы ждем EIC-код от «Сумыгаза» для заключения договора, - поделилась она. – В ближайшие дни, я надеюсь, у нас все будет нормально с документами, и мы начнем отопительный сезон.

- Это нужно уже сегодня, потому что мы все подписались под меморандумом, - удивился мэр Сум Александр Лысенко. – Все процедуры мы с вашим руководствуем прошли, поэтому уже сегодня-завтра вам нужно включаться в работу по населению. Потому что по бюджетной сфере проблем не будет, мы это все выяснили.