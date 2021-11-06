В Сумской мэрии развили бурную деятельность якобы по приему КСПУ в коммунальную собственность В Сумах состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу принятия в коммунальную собственность громады Котельной северного промузла.

Под председательством и. о. городского головы Михаила Бондаренко состоялось заседание, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с передачей в коммунальную собственность громады единого имущественного комплекса по производству тепловой энергии КСПУ.

Участие в нем также приняли заместитель городского головы Николай Войтенко, директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, заместитель директора департамента обеспечения ресурсных платежей Татьяна Михайлик, начальник правового управления Олег Чайченко, директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, начальник отдела инженерного хозяйства управления жилищно-коммунального департамента инфраструктуры города Татьяна Коваленко, депутаты городского совета Ирина Купрейчик и Артем Кобзар, заместитель директора по юридическим вопросам ООО «Сумытеплоэнерго» Владимир Дубовик, главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский. А вот представителей АО «СМНВО-Инжиниринг» не было, и они не сообщили причину своего отсутствия.

Как сообщил Михаил Бондаренко, с начала обсуждений (начало ноября 2021 года) относительно безвозмездной передачи в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады имущественного комплекса по производству тепловой энергии (котельной Северного промузла) и по состоянию на 9 февраля текущего года в городской совет и его исполнительные органы не поступило ни одного официального предложения от АО «СМНВО-Инжиниринг» о передаче имущества Котельной в коммунальную собственность громады.

На обращение к руководству вышеупомянутого Общества (письмо от 17 января 2022 № 81/03.02.02-08) ответ также не поступил.

Членами рабочей группы было принято решение о направлении обращения на имя генерального директора АО «СМНВО-Инжиниринг» Владимира Лукьяненко (копии представителям Общества – членам комиссии) с просьбой сообщить о причине отсутствия их на заседании комиссии и предоставить до 25 февраля 2022 года официальные предложения по передаче Котельной северного промузла, расположенной по ул. Ковпака, в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады. Непредоставление официальных предложений до 25 февраля 2022 – будет считаться отказом АО «СМНВО-Инжиниринг» совершать такие действия.

Михаил Бондаренко сказал, что из-за неявки представителей АО «СМНВО-Инжиниринг» заседание рабочей группы в очередной раз оказалось безрезультатным, а вопрос передачи имущественного комплекса Котельной северного промузла в коммунальную общину остается открытым и нерешенным.