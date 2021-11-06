Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:27256

В Сумской мэрии развили бурную деятельность якобы по приему КСПУ в коммунальную собственность

В Сумах состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу принятия в коммунальную собственность громады Котельной северного промузла.

Под председательством и. о. городского головы Михаила Бондаренко состоялось заседание, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с передачей в коммунальную собственность громады единого имущественного комплекса по производству тепловой энергии КСПУ.

Участие в нем также приняли заместитель городского головы Николай Войтенко, директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко, заместитель директора департамента обеспечения ресурсных платежей Татьяна Михайлик, начальник правового управления Олег Чайченко, директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, начальник отдела инженерного хозяйства управления жилищно-коммунального департамента инфраструктуры города Татьяна Коваленко, депутаты городского совета Ирина Купрейчик и Артем Кобзар, заместитель директора по юридическим вопросам ООО «Сумытеплоэнерго» Владимир Дубовик, главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский. А вот представителей АО «СМНВО-Инжиниринг» не было, и они не сообщили причину своего отсутствия.

Как сообщил Михаил Бондаренко, с начала обсуждений (начало ноября 2021 года) относительно безвозмездной передачи в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады имущественного комплекса по производству тепловой энергии (котельной Северного промузла) и по состоянию на 9 февраля текущего года в городской совет и его исполнительные органы не поступило ни одного официального предложения от АО «СМНВО-Инжиниринг» о передаче имущества Котельной в коммунальную собственность громады.

На обращение к руководству вышеупомянутого Общества (письмо от 17 января 2022 № 81/03.02.02-08) ответ также не поступил.

Членами рабочей группы было принято решение о направлении обращения на имя генерального директора АО «СМНВО-Инжиниринг» Владимира Лукьяненко (копии представителям Общества – членам комиссии) с просьбой сообщить о причине отсутствия их на заседании комиссии и предоставить до 25 февраля 2022 года официальные предложения по передаче Котельной северного промузла, расположенной по ул. Ковпака, в коммунальную собственность Сумской городской территориальной громады. Непредоставление официальных предложений до 25 февраля 2022 – будет считаться отказом АО «СМНВО-Инжиниринг» совершать такие действия.

Михаил Бондаренко сказал, что из-за неявки представителей АО «СМНВО-Инжиниринг» заседание рабочей группы в очередной раз оказалось безрезультатным, а вопрос передачи имущественного комплекса Котельной северного промузла в коммунальную общину остается открытым и нерешенным.

Общество КСПУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Посреди зимы отопительный сезон в Сумах снова может быть под угрозой
31.01.2022 16:55

Посреди зимы отопительный сезон в Сумах снова может быть под угрозой

Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации Сергей Луговой, в соответствии с подписанным Меморандумом между предприятиями тепловой коммунальной...

В Сумском горсовете не знают, что будет с КСПУ
20.01.2022 15:03

В Сумском горсовете не знают, что будет с КСПУ

Сумские депутаты ожидают от владельцев Котельной северного промузла обнародования намерений относительно ее будущего....

В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ
13.12.2021 10:49

В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко во время еженедельного аппаратного совещания сообщил, какие варианты рассматриваются сейчас в мэрии....

В КСПУ заявили об угрозе срыва теплоснабжения трети Сум
12.11.2021 21:51

В КСПУ заявили об угрозе срыва теплоснабжения трети Сум

На сайте ООО «Котельная Северного промузла» жалуются на порывы на тепловых сетях после запуска котельной....

Мэр Сум сообщил о запуске тепла от КСПУ
06.11.2021 13:31

Мэр Сум сообщил о запуске тепла от КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил о ситуации с отоплением и горячей водой в зоне обслуживания КСПУ....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1471 человек
Сегодня 09:06
На Сумщине, чтобы повлиять на свидетельницу, сожгли авто ее отца
Сегодня 15:13
«Лига Тростянец» приглашает на футбол 8х8
Сегодня 14:44
В Сумской мэрии развили бурную деятельность якобы по приему КСПУ в коммунальную собственность
Сегодня 14:27
До конца недели на Сумщине ожидается понижение температуры
Сегодня 14:11
Сумщина в ТОП-5 областей Украины по заполненности ковидных коек
Сегодня 14:04
В Сумах главного госинспектора таможенного поста подозревают в служебной халатности с убытками в полмиллиона
Сегодня 13:31
В Сумском районе полицейские поймали нелегального лесоруба
Сегодня 13:12
Сегодня пройдет пресс-конференция главы Сумской ОГА (трансляция)
Сегодня 12:48
Волонтеры собираются искать на местности пенсионерку, пропавшую на Сумщине
Сегодня 12:31
С 9 февраля будут штрафовать сумчан на «евробляхах»
Сегодня 12:12
Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого несколько месяцев искали за кражу и грабеж
Сегодня 11:52
view counter
view counter

Статьи

У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Сегодня 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.