Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:55553

Посреди зимы отопительный сезон в Сумах снова может быть под угрозой

Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации Сергей Луговой, в соответствии с подписанным Меморандумом между предприятиями тепловой коммунальной энергетики и ГК «Нафтогаз Трейдинг» были заключены долгосрочные договоры на поставку природного газа.

В свою очередь государство обеспечило низкую цену на газ. При этом предприятия ТКЭ обязывались своевременно рассчитываться за предоставленные соответствующие услуги.

«В то же время на сегодняшний день сложная ситуация по Котельной Северного промузла как по расчетам природного газа, так и по расчетам оператора ГРМ. В частности, по оператору ГРМ соответственно задолженность, по нашим оперативным данным, составляет около 15 млн грн. Это значительная задолженность, – рассказал Сергей Луговой. – Кроме того, AО «Сумыгаз» письмом от 24 января сообщило Сумской облгосадминистрации о невыполнении ООО «КСПУ» платежной дисциплины по договору распределения природного газа».

По его словам, на 24 января учитывается задолженность ООО «КСПУ» за услугу распределения природного газа перед АО «Сумыгаз»: за ноябрь – декабрь 2021 года в сумме 12,8 млн гривен; за январь 2022 года на сумму 3,22 млн гривен. Следовательно, ООО «КСПУ», нарушаются требования действующего законодательства и условия Типового договора распределения природного газа.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, заслушав руководство АО «Сумыгаз» и КСПУ, отметил: «Мы помним, как мы запускали это предприятие в отопительный сезон. Со значительной задержкой. И в этом зале была общая договоренность, что предприятие будет платить как образовавшиеся за прошлые годы долги, так и будет проводить текущие расчеты. Мне очень досадно, что снова нам приходится разбирать эту ситуацию вместо Сумской городской власти. Но я прошу руководство ООО «КСПУ» предоставить в Департамент ЖКХ и энергоэффективности облгосадминистрации всю информацию о средствах, поступивших на счет предприятия от потребителей, куда они были потрачены».

Дмитрий Живицкий подчеркнул, что если информация предоставлена не будет, облгосадминистрация будет обращаться в правоохранительные органы относительно проведения соответствующих расследований в пределах их полномочий.

«В середине отопительного сезона прекращение теплоснабжения в областном центре недопустимо, – подчеркнул глава облгосадминистрации. – Кроме того, руководство котельной должно понимать, что если задолженность будет наращиваться, то это будет влиять на начало отопительного сезона в октябре 2022 года».

Экономика Долги КСПУ КСПУ Отопительный сезон
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумском горсовете не знают, что будет с КСПУ
20.01.2022 15:03

В Сумском горсовете не знают, что будет с КСПУ

Сумские депутаты ожидают от владельцев Котельной северного промузла обнародования намерений относительно ее будущего....

В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ
13.12.2021 10:49

В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко во время еженедельного аппаратного совещания сообщил, какие варианты рассматриваются сейчас в мэрии....

В КСПУ заявили об угрозе срыва теплоснабжения трети Сум
12.11.2021 21:51

В КСПУ заявили об угрозе срыва теплоснабжения трети Сум

На сайте ООО «Котельная Северного промузла» жалуются на порывы на тепловых сетях после запуска котельной....

Мэр Сум сообщил о запуске тепла от КСПУ
06.11.2021 13:31

Мэр Сум сообщил о запуске тепла от КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко сообщил о ситуации с отоплением и горячей водой в зоне обслуживания КСПУ....

Сумской горсовет хочет принять КСПУ в коммунальную собственность
05.11.2021 10:21

Сумской горсовет хочет принять КСПУ в коммунальную собственность

На внеочередной сессии городского совета депутаты приняли три решения, касающиеся возобновления работы Котельной северного промузла и ее будущего....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1331 человек
Сегодня 08:48
У Сумах видали етнокалендар «Жінки Сумщини – краса України»
Сегодня 18:12
Сумська поліція розшукує зловмисників, які шахрайським шляхом заволоділи коштами пенсіонерки
Сегодня 17:38
Посреди зимы отопительный сезон в Сумах снова может быть под угрозой
Сегодня 16:55
Сумская хоккеистка выиграла чемпионат Италии в качестве тренера
Сегодня 16:20
На Сумщине узбекистанец предлагал пограничникам 3000 российских рублей взятки
Сегодня 15:43
На Сумщине поймали угонщиков, избивших владельца авто
Сегодня 15:11
10,6 тыс. жителей Сумщины получили бустерную дозу вакцины
Сегодня 14:35
На Сумщине от коронавируса умерло 55 человек, привитых от COVID-19
Сегодня 14:04
Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины
Сегодня 13:50
В Сумах на взятке поймали инспектора Укртрансбезпеки
Сегодня 13:08
В Сумах на пожаре погиб мужчина: спасатели эвакуировали 6 человек (видео)
Сегодня 13:04
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.