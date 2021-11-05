Посреди зимы отопительный сезон в Сумах снова может быть под угрозой Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации Сергей Луговой, в соответствии с подписанным Меморандумом между предприятиями тепловой коммунальной энергетики и ГК «Нафтогаз Трейдинг» были заключены долгосрочные договоры на поставку природного газа.

В свою очередь государство обеспечило низкую цену на газ. При этом предприятия ТКЭ обязывались своевременно рассчитываться за предоставленные соответствующие услуги.

«В то же время на сегодняшний день сложная ситуация по Котельной Северного промузла как по расчетам природного газа, так и по расчетам оператора ГРМ. В частности, по оператору ГРМ соответственно задолженность, по нашим оперативным данным, составляет около 15 млн грн. Это значительная задолженность, – рассказал Сергей Луговой. – Кроме того, AО «Сумыгаз» письмом от 24 января сообщило Сумской облгосадминистрации о невыполнении ООО «КСПУ» платежной дисциплины по договору распределения природного газа».

По его словам, на 24 января учитывается задолженность ООО «КСПУ» за услугу распределения природного газа перед АО «Сумыгаз»: за ноябрь – декабрь 2021 года в сумме 12,8 млн гривен; за январь 2022 года на сумму 3,22 млн гривен. Следовательно, ООО «КСПУ», нарушаются требования действующего законодательства и условия Типового договора распределения природного газа.

Глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, заслушав руководство АО «Сумыгаз» и КСПУ, отметил: «Мы помним, как мы запускали это предприятие в отопительный сезон. Со значительной задержкой. И в этом зале была общая договоренность, что предприятие будет платить как образовавшиеся за прошлые годы долги, так и будет проводить текущие расчеты. Мне очень досадно, что снова нам приходится разбирать эту ситуацию вместо Сумской городской власти. Но я прошу руководство ООО «КСПУ» предоставить в Департамент ЖКХ и энергоэффективности облгосадминистрации всю информацию о средствах, поступивших на счет предприятия от потребителей, куда они были потрачены».

Дмитрий Живицкий подчеркнул, что если информация предоставлена не будет, облгосадминистрация будет обращаться в правоохранительные органы относительно проведения соответствующих расследований в пределах их полномочий.

«В середине отопительного сезона прекращение теплоснабжения в областном центре недопустимо, – подчеркнул глава облгосадминистрации. – Кроме того, руководство котельной должно понимать, что если задолженность будет наращиваться, то это будет влиять на начало отопительного сезона в октябре 2022 года».