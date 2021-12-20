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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01394

Сумской горсовет отменил решение исполкома о повышении тарифов на отопление и горячую воду

Но это ненадолго.

Сегодня, 26 января, проходит сессия Сумского горсовета.

Депутаты проголосовали за решение «Об отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета №27 от 21.01.2022 года «О корректировке Обществу с ограниченной ответственностью «Сумытеплоэнерго» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, тарифов на услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды». Решение отменили, но только из-за нарушения процедуры принятия, потому что с момента опубликования проекта решения до его принятия прошло всего 2 дня. Поэтому его рассмотрят еще раз, но выдержав все сроки.

Большинство же фракций партий, члены исполкома избранные в его состав по их квоте подписали решение исполкома в рабочем порядке, объясняли ошибкой чиновников, которые не разъяснили суть решения.

Экономика Отмена решения исполкома Отопление
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