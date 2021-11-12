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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской горсовет требует ответа от Лукьяненко по передаче КСПУ до 24 февраля

На сессии Сумского горсовета 16 февраля депутаты обратились к почетному гражданину Сум с просьбой дать четкий ответ по ситуации с КСПУ до 24 февраля.

Поскольку, несмотря на предварительные заявления о возможной передаче имущественного комплекса котельной в собственность громады, ни на одно совещание по этому вопросу представители СНПО так и не явились. А город должен понимать, что делать с отопительным сезоном в следующем году - принимать всё-таки котельную и доводить ее до ума или строить перемычку, чтобы обеспечить теплом Курский микрорайон, пишет  Ваш шанс.

Общество КСПУ
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