Сумской горсовет требует ответа от Лукьяненко по передаче КСПУ до 24 февраля

Поскольку, несмотря на предварительные заявления о возможной передаче имущественного комплекса котельной в собственность громады, ни на одно совещание по этому вопросу представители СНПО так и не явились. А город должен понимать, что делать с отопительным сезоном в следующем году - принимать всё-таки котельную и доводить ее до ума или строить перемычку, чтобы обеспечить теплом Курский микрорайон, пишет Ваш шанс.
В Сумах состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу принятия в коммунальную собственность громады Котельной северного промузла....
Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации Сергей Луговой, в соответствии с подписанным Меморандумом между предприятиями тепловой коммунальной...
Сумские депутаты ожидают от владельцев Котельной северного промузла обнародования намерений относительно ее будущего....
Мэр Сум Александр Лысенко во время еженедельного аппаратного совещания сообщил, какие варианты рассматриваются сейчас в мэрии....
На сайте ООО «Котельная Северного промузла» жалуются на порывы на тепловых сетях после запуска котельной....