Сумской горсовет требует ответа от Лукьяненко по передаче КСПУ до 24 февраля На сессии Сумского горсовета 16 февраля депутаты обратились к почетному гражданину Сум с просьбой дать четкий ответ по ситуации с КСПУ до 24 февраля.

Поскольку, несмотря на предварительные заявления о возможной передаче имущественного комплекса котельной в собственность громады, ни на одно совещание по этому вопросу представители СНПО так и не явились. А город должен понимать, что делать с отопительным сезоном в следующем году - принимать всё-таки котельную и доводить ее до ума или строить перемычку, чтобы обеспечить теплом Курский микрорайон, пишет Ваш шанс.