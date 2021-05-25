В Лебедине отстраненный секретарь горсовета и отстраненный мэр делят кресло городского головы Конотопский регистратор внес новые данные в Единый государственный реестр юридических лиц, теперь подписывает документы Лебединского городского совета Дмитрий Коваленко, секретарь горсовета.

В то же время избранный на последних местных выборах Александр Баклыков, полномочия которого депутаты досрочно прекратили 29 сентября, считает такие действия регистратора неправомерными, и называет себя действующим городским головой, пишет Суспільне.

«Сегодня мои адвокаты подают иск об обжаловании действий регистратора, так как на тех документах (мы же неоднократно подавали документы в регистрационные службы и знаем, что должна стоять подпись дееспособного лица и печать, а печать у меня находится), что там стоит в документах, я не знаю. Сейчас адвокаты будут заниматься, чтобы узнать: на каких основаниях все это происходило», - прокомментировал Александр Баклыков местному изданию Lebedyn.ONe.

По словам г-на Баклыкова, Дмитрия Коваленко он своим распоряжением отстранил от должностных обязанностей 23 сентября этого года, поэтому права подписи на документах, считает Баклыков, тот не имеет. Сам Коваленко говорит, что имеет право это делать.

«В реестре четко прописано, что я имею право представлять интересы громады, как руководитель. И подписывать также», - говорит Дмитрий Коваленко.

29 сентября депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Лебедина Александра Баклыкова. Решение поддержали 32 депутата, которые присутствовали на сессии, из 34. Это решение Александр Баклыков также сейчас оспаривает в суде.

«Я сегодня работаю в Лебединском городском совете. Есть четко прописанная процедура увольнения любого должностного лица. Есть перечень документов, которые должны предоставляться, но я до сих пор нигде, кроме как в интернете не видел решения так называемого «городского совета» об увольнении. Сегодня адвокатский запрос о том, чтобы Лебединский городской совет предоставил копии этих документов: копии бюллетеней, копии протоколов, копии так называемого решения городского совета, копии протокола так называемого городского совета, и это должен сделать именно секретарь совета, потому что именно он, а не мэр отвечает за документацию в совете», - отметил Баклыков.

По словам Дмитрия Коваленко, решение городского совета зарегистрировали законным путем, а значит оно действует.

«Решение, которое принял городской совет Лебедина, зарегистрировано, несмотря на те действия, которые совершает Лебединский городской голова. А именно он внес неполный пакет документов до совершения действий в регистрационную службу Госрегистратора. И ему дали 15 дней на исправление этой ошибки. В этот срок ошибку не исправили, и мы зарегистрировали решение совета», - говорит Дмитрий Коваленко.

Глава Лебединского теризбиркома Татьяна Ольховик пояснила, что в законе отсутствует процедура, когда без выборов кто-то начинает занимать должность городского головы. И дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, что решит суд.

«Если суд отменит решение депутатов о досрочном прекращении полномочий мэра Лебедина Александра Баклыкова, тогда он останется в должности. Если суд оставит решение депутатов в силе, то, конечно, будут перевыборы. Будет постановление Центральной избирательной комиссии о выборах Лебединского городского головы», - отметила Татьяна Ольховик.