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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30379

В Сумах приняли решение о начале отопительного сезона

Сегодня, 11 октября, в Сумах заседала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На ней решили обратиться к исполнительному комитету Сумского городского совета по рассмотрению вопроса о начале отопительного сезона социальных объектов с 11.10.2021 года и жилого фонда с 18.10.2021 года на территории Сумской городской территориальной громады.

Рекомендовали исполнительному комитету начать отопительный сезон в лечебно-профилактических учреждениях города Сумы (родильные дома, заведения, где есть стационары, хирургические отделения где есть реанимация и т.д.), учреждениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образования в соответствии с требованиями санитарно-температурных норм для указанных учреждений с предоставлением права их руководителям начинать отопительный сезон своим решением (по письменному обращению руководителя учреждения к теплоснабжающей организации).

Департамент инфраструктуры города должен подготовить проект решения Исполнительного комитета «О начале отопительного сезона 2021-2022 годов в Сумской городской территориальной громады» и осуществить контроль за выполнением работ по подаче теплоносителя теплоснабжающими организациями. Решение исполкома планируется принять в рабочем порядке тоже сегодня.

Общество Отопительный сезон
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