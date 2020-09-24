В Глухове озеро Павловское облюбовали браконьеры 8 октября в ходе рейдовой проверки у оз. Павловское, что в Глухове, работники Государственной экологической инспекции в Сумской области обнаружили двух человек, которые пытались поймать рыбу методом багрения колючими орудиями лова.

Однако, рыбалка с использованием так называемого «драча» строго запрещена Законом Украины «О животном мире» и Правилами любительского и спортивного рыболовства, так как приводит к травмированию, увечью и последующей гибели невыловленных биоресурсов. На обоих браконьеров экоинспекторы составили протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП и изъяли спиннинги с драчами.

Однако это не остановило одного из нарушителей, потому что утром он снова занимался браконьерством на том же водоеме, но уже пытался добыть раков с помощью запрещенных орудий. На него был составлен еще один протокол и изъято 4 раколовки. Теперь неугомонному браконьеру придется в суде отвечать за оба факта нарушений правил рыболовства.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области сообщает, что штраф за грубое нарушение правил рыболовства гражданами составляет до 680 грн. Кроме того, браконьеры должны возместить убытки за каждую незаконно пойманную рыбу, независимо от ее размера или веса. 6 октября Кабмин принял Постановление, которым значительно увеличено таксы для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания или уничтожения водных биоресурсов. Теперь, например, компенсация за каждого карпа будет составлять 3706 грн, карася -1581 грн, окуня - 3162 грн, судака - 3587 грн, сома - 5117 грн, щуку - 3468 грн, а также за каждого рака - 3332 грн. Со всеми изменениями, внесенными в таксы по исчислению ущерба по каждому виду, можно ознакомиться по ссылке.