В Сумах хотят провести массовое тестирование на коронавирус Сегодня, 11 октября, в Сумах заседала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Одним из вопросов повестки дня был «О проведении массового обследования на COVID-19». По итогам рассмотрения комиссия решила рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций провести массовое обследование на COVID-19 среди коллективов с целью выявления бессимптомных форм коронавирусной болезни COVID-19 и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Сумской городской территориальной общины.