В Сумах хотят провести массовое тестирование на коронавирус

Одним из вопросов повестки дня был «О проведении массового обследования на COVID-19».
По итогам рассмотрения комиссия решила рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций провести массовое обследование на COVID-19 среди коллективов с целью выявления бессимптомных форм коронавирусной болезни COVID-19 и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Сумской городской территориальной общины.
В Украине за воскресенье, 10 октября, зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 - более 44 000 вызовов в сутки....
В области введены 6 дополнительных учреждений здравоохранения для лечения больных COVID-19....
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Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....