Трети замерзающих сумчан предлагают потерпеть до конца недели В Сумах включили отопление только в 789 многоквартирных домах.

Как сообщил представитель ООО «Сумытеплоэнерго» за прошлую неделею, отопление было включено в 788 домах из 898. Сегодня планируется включить дома на ул. Ветрова, по Тополянской и дома без управителей. За день-два планируют справиться. Вся бюджетная сфера в зоне «Сумытеплоэнерго» включена, в зоне КСПУ включали детсады, школы и больницы по обращениям руководителей. Заключен договор с ООО «КСПУ» на поставку горячей воды до конца отопительного сезона.

Представитель ООО «КСПУ» сообщил о том, что до сих пор существует проблема с подключением тепла в жилой фонд из-за проблем с газом. Каждый день проходят переговоры с «Сумыгазом» о реструктуризации долга. На предприятии надеются, до конца недели начать отопительный сезон. Они предлагают замещающим сумчанам потерпеть.