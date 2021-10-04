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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:526

Трети замерзающих сумчан предлагают потерпеть до конца недели

В Сумах включили отопление только в 789 многоквартирных домах.

Как сообщил представитель ООО «Сумытеплоэнерго» за прошлую неделею, отопление было включено в 788 домах из 898. Сегодня планируется включить дома на ул. Ветрова, по Тополянской и дома без управителей. За день-два планируют справиться. Вся бюджетная сфера в зоне «Сумытеплоэнерго» включена, в зоне КСПУ включали детсады, школы и больницы по обращениям руководителей. Заключен договор с ООО «КСПУ» на поставку горячей воды до конца отопительного сезона.

Представитель ООО «КСПУ» сообщил о том, что до сих пор существует проблема с подключением тепла в жилой фонд из-за проблем с газом. Каждый день проходят переговоры с «Сумыгазом» о реструктуризации долга. На предприятии надеются, до конца недели начать отопительный сезон. Они предлагают замещающим сумчанам потерпеть.

Общество Отопительный сезон
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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