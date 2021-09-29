Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:17252

В Шостке приняли решение о начале отопительного сезона

Сегодня, 20 октября, в Шостке состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Обсуждался вопрос начала отопительного сезона в Шосткинской громаде. К нему, по информации заместителя начальника УЖКХ Алексея Трегуба, на 100% готовы и жилой фонд, и теплоснабжающие предприятия, пишет Шостка.инфо.

Было принято решение о начале отопительного сезона с 20 октября.

Сегодня же вопрос обсуждался и на заседании исполнительного комитета городского совета. Сообщается, что сейчас окончательно решается вопрос газоснабжения. «... Если не будет никаких экстремальных условий, то с сегодняшнего дня начинаем отопительный период», - отметил городской председатель Николай Нога.

На заседании исполкома были утверждены тарифы на услугу по снабжению тепловой энергии для бюджетных учреждений и других потребителей (тарифы для населения не меняются, произошло лишь корректировки по «Импульсу»). Теперь за 1 Гкал учреждения, которым тепло поставляет ШП «Харьковэнергоремонт», будут платить 3297,07 грн, Завод «Импульс» - 3201,84 грн., «Шостка-тепло» - 3302,84 грн. Другие потребители соответственно - 3285,52 грн., 3201,84 грн., 3300,50 грн. (С НДС).

Общество Отопительный сезон
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах КСПУ все еще не готова к отопительному сезону
18.10.2021 10:05

В Сумах КСПУ все еще не готова к отопительному сезону

Сегодня, 18 октября, в Сумах начинается отопительный сезон....

В Сумах приняли решение о начале отопительного сезона
11.10.2021 16:30

В Сумах приняли решение о начале отопительного сезона

Сегодня, 11 октября, в Сумах заседала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

В Сумах начнут включать отопление в детсадах, дома – с 15 октября
11.10.2021 09:28

В Сумах начнут включать отопление в детсадах, дома – с 15 октября

С 11 октября в Сумах начнут включение отопления в социальной сфере....

На этой неделе в Cумах будут решать, когда включать отопление
04.10.2021 10:40

На этой неделе в Cумах будут решать, когда включать отопление

Об этом сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко....

В Сумах поликлиника может остаться без тепла
29.09.2021 13:46

В Сумах поликлиника может остаться без тепла

На сессии Сумского горсовета выяснилось, что поликлиника Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 на ул. Привокзальной может оказаться без тепла....

Новости

На Сумщине 20 летальных случаев, связанных с COVID-19, за сутки (подробности)
Сегодня 08:32
Сумщина на пороге «красной зоны»: что запрещено и что разрешено на этом уровне эпидопасности
Вчера 15:11
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
В Сумской горбольнице №5 проводится обыск
Сегодня 14:13
На детсад в 12-м микрорайоне Сум хотят потратить еще почти 30 млн грн
Сегодня 14:06
В Сумах хотят отменить результаты тендера по реконструкции коллектора стоимостью 8,5 млн грн
Сегодня 13:45
«АТБ» не допустила на полки опасную продукцию румынского производителя — она будет утилизирована
Сегодня 13:21
В Шостке приняли решение о начале отопительного сезона
Сегодня 13:17
Лагерь «Звездный» станет коммунальным предприятием Сумского городского совета
Сегодня 12:36
В Сумах завтра будут отключать свет
Сегодня 12:10
Сумские дорожники выполнили только 72% запланированных ремонтов
Сегодня 12:08
На Сумщине прогнозируют потепление
Сегодня 11:52
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
Сегодня 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
Сегодня 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
Вчера 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
Вчера 14:19
Как выбрать хороший ликер
Вчера 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
Вчера 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Кино Планета Кіно
20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Кино Планета Кіно
17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.00; 18.45; 20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.