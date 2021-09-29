В Шостке приняли решение о начале отопительного сезона Сегодня, 20 октября, в Шостке состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Обсуждался вопрос начала отопительного сезона в Шосткинской громаде. К нему, по информации заместителя начальника УЖКХ Алексея Трегуба, на 100% готовы и жилой фонд, и теплоснабжающие предприятия, пишет Шостка.инфо.

Было принято решение о начале отопительного сезона с 20 октября.

Сегодня же вопрос обсуждался и на заседании исполнительного комитета городского совета. Сообщается, что сейчас окончательно решается вопрос газоснабжения. «... Если не будет никаких экстремальных условий, то с сегодняшнего дня начинаем отопительный период», - отметил городской председатель Николай Нога.

На заседании исполкома были утверждены тарифы на услугу по снабжению тепловой энергии для бюджетных учреждений и других потребителей (тарифы для населения не меняются, произошло лишь корректировки по «Импульсу»). Теперь за 1 Гкал учреждения, которым тепло поставляет ШП «Харьковэнергоремонт», будут платить 3297,07 грн, Завод «Импульс» - 3201,84 грн., «Шостка-тепло» - 3302,84 грн. Другие потребители соответственно - 3285,52 грн., 3201,84 грн., 3300,50 грн. (С НДС).