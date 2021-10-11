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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:09728

В Сумах тепловикам заплатят 300 млн грн компенсации из горбюджета

До конца отопительного сезона 2021-2022 гг. из городского бюджета нужно будет выплатить тепловикам до 300 млн грн компенсации за разницу в тарифах.

Об этом рассказал городской голова Александр Лысенко, пишет Суспільне.

По его словам, до конца 2021 года компенсация составит около 34 млн грн для бюджетных учреждений. Первые платежки начнут поступать после 5 декабря.

По его словам, компенсационные деньги городу не будут возмещать, поскольку бюджет не является дотационным. Государственная субвенция предусмотрена только громадам, которые имеют неудовлетворительный индекс налоговой способности. Это предусмотрено в Меморандуме, заключенном 30 сентября между правительством, НАК "Нафтогаз" и представителями местных властей.

Экономика Компенсация Отопительный сезон
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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