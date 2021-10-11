В Сумах тепловикам заплатят 300 млн грн компенсации из горбюджета

Об этом рассказал городской голова Александр Лысенко, пишет Суспільне.
По его словам, до конца 2021 года компенсация составит около 34 млн грн для бюджетных учреждений. Первые платежки начнут поступать после 5 декабря.
По его словам, компенсационные деньги городу не будут возмещать, поскольку бюджет не является дотационным. Государственная субвенция предусмотрена только громадам, которые имеют неудовлетворительный индекс налоговой способности. Это предусмотрено в Меморандуме, заключенном 30 сентября между правительством, НАК "Нафтогаз" и представителями местных властей.
В Сумах включили отопление только в 789 многоквартирных домах....
Сегодня, 20 октября, в Шостке состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Частные перевозчики Сум не получат компенсацию за то, что якобы возят сумчан по заниженной стоимости....
Сегодня, 18 октября, в Сумах начинается отопительный сезон....
Сегодня, 11 октября, в Сумах заседала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....