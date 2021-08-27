В Сумах вакцинировались от коронавируса 56% медработников

По ее словам, на выходных продолжали работать центры массовой вакцинации в ТЦ «Эпицентр» и ТРЦ «Киев». Также работали центры вакцинации в амбулаториях центров первичной медико-санитарной помощи. Уже вакцинировано двумя дозами 56,2% персонала городских заведений здравоохранения.
В Сумской области проведено 281 012 прививок, первую дозу получили 161 015 человек, две – 119 997 человек. В Сумах проведено 123 569 прививок. На сегодня двумя дозами вакцинировано 34,2% всего взрослого населения.
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