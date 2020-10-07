В Сумах на пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре в дачном доме садоводческого товарищества «Химик-1» на линию 101 поступило в 18:27. Звонила владелица соседнего домика.
При тушении пожарные обнаружили тело мужчины. Это оказался хозяин, 1973 г.р., который после развода с женой проживал на даче, нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. На момент пожара находился на чердачном этаже. Погиб от удушья угарным дымом.
Всего на тушение привлекалось два пожарных автомобиля и 11 человек личного состава государственной пожарно-спасательной части № 2, сообщили в районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.
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