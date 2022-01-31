Свыше 17 тысяч жителей Сумщины получили бустерную дозу вакцины от COVID-19 Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Анатолий Котляр напомнил, что на территории области продолжают функционировать 47 пунктов вакцинации, 34 мобильные бригады и 21 центр массовой вакцинации, куда можно обратиться за вакциной.

На аппаратном совещании в облгосадминистрации чиновник сообщил, что за последние сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 500 человек, 58 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время насчитывается 28 052 активных больных. В частности, 1087 – находятся в стационаре, в том числе 42 пациента находятся на аппарате ИВЛ, 26 965 – лечатся амбулаторно.

В 22 заведениях имеются 2116 коек, выделенных для госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Сейчас занято 1087 коек, процент загруженности коечного фонда – 51,4%. Из 130 коек интенсивной терапии занято больными 62, что составляет 47,7%. Централизованной подачей кислорода обеспечено 1223 койки, через кислородные концентраторы – 828 коек. Количество свободных коек, снабженных подачей кислорода – 1013.

Анатолий Котляр добавил, что в настоящее время в области сделано всего 895 399 прививок, привилось 447 480 человек, что составляет 50,4% взрослого населения. В частности, 430 185 пациентов или 48,45 % взрослого населения вакцинировались двумя дозами, 128 человек – дополнительной дозой, 17 606 – третьей (бустерной) дозой.