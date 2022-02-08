В Сумах больные COVID-19, нуждающиеся в интенсивной терапии и вентиляции легких – все 100% не привиты

Главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко отметила, что несмотря на стабилизацию ситуации, риск инфицирования остается, а единственным действенным способом избежания тяжелого течения болезни и летального исхода является вакцинация, ведь среди стационарных больных взрослых непривитые составляют 69% (среди тех, кто нуждается в кислородной терапии, таких 81, интенсивной терапии и вентиляции легких – 100%).
В целом медицинскими учреждениями города внесено в E-Health 342819 записей о вакцинации относительно 66% постоянного населения общины или 79,5% взрослого населения.
Бустерную дозу получили 8935 человек.
По уровню охвата прививкой Сумы входят в тройку лидеров среди областных центров Украины.
В связи с восстановлением в школах громады образовательного процесса в обычном режиме городской голова Александр Лысенко отметил необходимость соблюдения установленных карантинных ограничений. Начальник управления здравоохранения Антонина Данильченко заверила, что все учебные заведения имеют четкий план действий по организации образовательного процесса, которого и придерживаются.
На выходных, 19 и 20 февраля, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....
С 14 февраля, то есть с сегодняшнего дня, люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги за средства «еПоддержки»....
Исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Анатолий Котляр напомнил, что на территории области продолжают функционировать 47 пунктов вакцинации, 34 мобильные...
На выходных, 12 и 13 февраля, в Сумах продолжат работу пункты и центры массовой вакцинации....
В Сумах в общественной приемной народного депутата Украины Татьяны Скрипки возобновил работу пункт вакцинации от COVID-19....