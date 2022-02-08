В Сумах больные COVID-19, нуждающиеся в интенсивной терапии и вентиляции легких – все 100% не привиты Сумское управление здравоохранения во время еженедельного аппаратного совещания в мэрии отчиталось о ситуации с вакцинацией.

Главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко отметила, что несмотря на стабилизацию ситуации, риск инфицирования остается, а единственным действенным способом избежания тяжелого течения болезни и летального исхода является вакцинация, ведь среди стационарных больных взрослых непривитые составляют 69% (среди тех, кто нуждается в кислородной терапии, таких 81, интенсивной терапии и вентиляции легких – 100%).

В целом медицинскими учреждениями города внесено в E-Health 342819 записей о вакцинации относительно 66% постоянного населения общины или 79,5% взрослого населения.

Бустерную дозу получили 8935 человек.

По уровню охвата прививкой Сумы входят в тройку лидеров среди областных центров Украины.

В связи с восстановлением в школах громады образовательного процесса в обычном режиме городской голова Александр Лысенко отметил необходимость соблюдения установленных карантинных ограничений. Начальник управления здравоохранения Антонина Данильченко заверила, что все учебные заведения имеют четкий план действий по организации образовательного процесса, которого и придерживаются.