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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:45301

С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммуналку за «вакцинальную» тысячу

С 14 февраля, то есть с сегодняшнего дня, люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги за средства «еПоддержки».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

«Отныне люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств «еПоддержки». Срок, когда вы можете потратить 1000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров расширил программу «еПоддержка» и теперь люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить средства на лекарства. А люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет – на оплату жилищно-коммунальных услуг.

 

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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