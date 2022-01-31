С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммуналку за «вакцинальную» тысячу

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.
«Отныне люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств «еПоддержки». Срок, когда вы можете потратить 1000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9», - отметил министр.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров расширил программу «еПоддержка» и теперь люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить средства на лекарства. А люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет – на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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