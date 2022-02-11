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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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К сведению сумчан: в ЕС одобрили CoronaVac

С 1 марта Евросоюз принимает туристов, вакцинированных китайскими Covid-вакцинами.

Государства ЕС совместно приняли обновленные рекомендации для государств-членов о допуске вакцинированных путешественников, в том числе с целью туризма, открыв возможность для туризма после прививки CoronaVac.

Об этом говорится в решении Совета Евросоюза, пишет Европейская правда.

Ключевое изменение, имеющее вес для украинцев, касается перечня вакцин, прививка которыми дает разрешение на путешествия в государства ЕС. Сейчас для использования в ЕС одобрены вакцины от 5 производителей: Пфайзер, Модерна, Астразенека, Джонсон и Джонсон и Новавакс.

Между тем, в Украине особенно популярна китайская вакцина Коронавак (CoronaVac) от Sinovac. Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но не получила одобрения к применению в самом ЕС. Поэтому до сих пор она давала разрешение на въезд только в небольшое количество государств ЕС. Новое решение устраняет эту проблему.

"Государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, вакцинированных вакцинами, одобренными со стороны ЕС или ВОЗ, если они получили последнюю дозу начальной вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до въезда, или если получили бустерную дозу", - объяснили в Совете ЕС.

Впрочем, по новым правилам, для вакцинированных китайской вакциной могут устанавливать особые правила въезда, в частности, потребовать предоставить ПЦР-тест или требовать самоизоляции по прибытию, даже если для лиц, привитых одобренными в ЕС вакцинами, такие требования не предъявляются.

Также рекомендуется разрешить въезд для непривитых детей младше 18 лет, но к ним могут предъявляться требование о самоизоляции.

Новые рекомендации должны заработать с 1 марта. Решения о конкретной схеме допуска каждое государство принимает самостоятельно, однако ряд государств ЕС (включая Германию, Францию и т.п.), как правило, одобряют правила въезда в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.

Заметим также, что ослабление правил не касается вакцинированных "Спутником", поскольку он не прошел проверку ВОЗ.

Общество CoronaVac Вакцинация Евросоюз
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