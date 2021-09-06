На Сумщине еще 28 человек подхватили коронавирус На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 28 человека.

COVID-19 подтвердили у 28 человека (Сумской р-н - 13, Шосткинский р-н - 15).

По состоянию на 6 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1357 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 667 человек, из них за минувшие сутки - 6 (Сумской р-н - 6).