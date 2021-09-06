На Сумщине еще 28 человек подхватили коронавирус

COVID-19 подтвердили у 28 человека (Сумской р-н - 13, Шосткинский р-н - 15).
По состоянию на 6 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1357 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 667 человек, из них за минувшие сутки - 6 (Сумской р-н - 6).
По итогам аппаратного совещания 6 сентября будет оформлено два поручения городского головы о подготовке к возможному «локдауну» и увеличению темпов...
Статистику предоставила сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 6 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек....
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек....