У детей с Сумщины, которые отдыхали в «Молодой гвардии», коронавируса не выявили Но обследовали не всех.

Об этом Данкор онлайн сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко. А его словам, в лагере отдыхали 24 ребенка с Сумщины, которых отправлял департамент социальной защиты населения Сумской ОГА. Сейчас 16 детей получили отрицательные ПЦР-исследования на коронавирус и могут ехать домой. По 8 еще результатов нет, поэтому они находятся на изоляции, ожидая итогов тестов.

Напомним: в конце прошлой недели стало известно о вспышке коронавируса в лагере «Молодая гвардия» в Одессе, где отдыхало более 1000 детей из 18 областей. В настоящее время проводится тестирование всех приезжих и воспитателей. Лагерь закрыт на изоляцию.