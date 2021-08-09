У Сумах відбудеться фестиваль “Друг з притулку”

В програмі:
“Приходьте! Це не тільки справжнє свято для міста, це можливість для тварин знайти собі сім’ї!”, – закликають в Сумському товаристві захисту тварин.
З будь-яких питань щодо фестивалю: 0507486292 Наталя.
В воскресенье, 22 августа, в Сумах состоится первая игра Кубка Украины по хоккею на траве среди женских команд....
Сегодня, 18 августа, ФК «Сумы» сыграет матч второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу....
Сегодня, 18 августа, в Сумах на стадионе «Юбилейный» состоится матч второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу....
Міський Центр дозвілля молоді запрошує сумчан та гостей міста відсвяткувати День Незалежності України масштабним Парадом Вишиванок 24 серпня 2021 року....
У програмі фестивалю, що відбудеться 19 серпня в с. Нова Слобода, екскурсії, виставки, театральні постановки, концерти на святкове файєр-шоу...