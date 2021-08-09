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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01110

У Сумах відбудеться фестиваль “Друг з притулку”

12 вересня у Сумах об 11:00 в парку ім. Кожедуба, біля колеса огляду відбудеться фестиваль “Друг з притулку”.

В програмі:

  • - тварини Сумського товариства захисту тварин,
  • - розважальна програма,
  • - благодійна ярмарка,
  • - консультація ветеринара,
  • - фудзона,
  • - фотозона,
  • - збір ліків та корму для Притулку.

“Приходьте! Це не тільки справжнє свято для міста, це можливість для тварин знайти собі сім’ї!”, – закликають в Сумському товаристві захисту тварин.

З будь-яких питань щодо фестивалю: 0507486292 Наталя.

Досуг Анонс Друг з притулку
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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