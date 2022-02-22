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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:14134

У Сумах ситуація з COVID-19 стабільна, але є летальний випадок

Про це доповіла начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко під час апаратної наради.

У своєму звіті про роботу галузі за минулий тиждень посадовець повідомила, що підпорядковані управлінню охорони здоров'я лікувальні заклади продовжували працювати в режимі підвищеної готовності та надавати пацієнтам усю необхідну медичну допомогу.

Наразі на стаціонарному лікуванні в місті перебувають 1116 пацієнтів, серед них 119 дітей. Заклади, які надають стаціонарну медичні допомогу, забезпечені всім необхідним для повного функціонування. В Україні та місті епідеміологічна ситуація не погіршується, залишається стабільною. За минулий тиждень захворіло 26 сумчан, серед медичних працівників та дітей випадків захворювання не зареєстровано. Зафіксований один летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби, одужало 27 пацієнтів. На сьогодні в стаціонарних відділеннях лікувальних закладів міста з діагнозом COVID-19 перебувають 24 дорослих, 13 дітей – з підозрою.

Общество Коронавирус
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