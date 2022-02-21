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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:5658

В Україні почнуть розробку і виготовлення орального протиковідного препарату Pfizer

Відповідний конкурс виграла компанія «Дарниця», яка підписала угоду на отримання ліцензії.

Таким чином «Дарниця» може виробляти та поставляти вищевказані ліки у 95 країн світу з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема в Україну.
Пероральне лікування, розроблене Pfizer, призначене в основному для лікування пацієнтів з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які мають високий ризик ускладнень. Застосовується для запобігання погіршення і переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості на середню тяжкість, а також для уникнення госпіталізації.
Экономика Pfizer Дарниця Коронавирус
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