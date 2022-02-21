В Україні почнуть розробку і виготовлення орального протиковідного препарату Pfizer

COVID-19 подтвердили у 591 человек (Конотопский р-н – 154, Ахтырский р-н – 79, Роменский р-н – 96, Сумский р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 562 человек (Конотопский р-н – 236, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 97, Сумский р-н –...
Управление здравоохранения во время еженедельного аппаратного совещания при городском голове Александру Лысенко заявило о первых признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью...
COVID-19 подтвердили у 251 человек (Конотопский р-н – 9, Ахтырский р-н – 30, Роменский р-н – 11, Сумский р-н –...