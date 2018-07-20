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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:42138

Сумчане взяли «бронзу» на каноэ

12-16 августа в г. Днепр состоялся командный чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ.

Тренеры-преподаватели отделения гребли на байдарках и каноэ СО ДЮСШ «Старт» Сергей Коваленко и Александр Никонов, а также ученик школы Михаил Кихтенко и Ярослав Жоха удачно выступили и заняли III место в категории К-4 на 1000 м.

В командном зачете Сумщина заняла лишь 19-е место среди регионов Украины.

Спорт Гребля Каноэ
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