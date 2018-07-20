Сумчане взяли «бронзу» на каноэ 12-16 августа в г. Днепр состоялся командный чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ.

Тренеры-преподаватели отделения гребли на байдарках и каноэ СО ДЮСШ «Старт» Сергей Коваленко и Александр Никонов, а также ученик школы Михаил Кихтенко и Ярослав Жоха удачно выступили и заняли III место в категории К-4 на 1000 м. В командном зачете Сумщина заняла лишь 19-е место среди регионов Украины.