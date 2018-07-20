Сумчане взяли «бронзу» на каноэ

Тренеры-преподаватели отделения гребли на байдарках и каноэ СО ДЮСШ «Старт» Сергей Коваленко и Александр Никонов, а также ученик школы Михаил Кихтенко и Ярослав Жоха удачно выступили и заняли III место в категории К-4 на 1000 м.
В командном зачете Сумщина заняла лишь 19-е место среди регионов Украины.
С 19 по 24 мая в г. Днепр прошел чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров 2003-2004...
17-21 августа в Днепре проходил Открытый чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек....
14 сентября в акватории гребной базы СумГУ на Псле состоялись соревнований по гребле на призы двукратного Олимпийского чемпиона Александра Шапаренко....
В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ....
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