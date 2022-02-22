У 63 сумчан діагностували COVID-19 Про це сьогодні повідомила начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко під час апаратної наради.

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 983 пацієнти, серед яких 94 дитини. У 24 дорослих і в однієї дитини лікарі діагностували COVID-19 (18 дорослих хворих отримують кисневу підтримку). Загалом минулого тижня цю недугу виявлено у 63 осіб.