У 63 сумчан діагностували COVID-19

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 983 пацієнти, серед яких 94 дитини. У 24 дорослих і в однієї дитини лікарі діагностували COVID-19 (18 дорослих хворих отримують кисневу підтримку).
Загалом минулого тижня цю недугу виявлено у 63 осіб.
Відповідний конкурс виграла компанія «Дарниця», яка підписала угоду на отримання ліцензії....
Управління охорони здоров’я повідомляє про роботу стоматологів та ендокринологів, які надаватимуть медичну допомогу в Сумах у вівторок, 1 березня....
COVID-19 подтвердили у 591 человек (Конотопский р-н – 154, Ахтырский р-н – 79, Роменский р-н – 96, Сумский р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 562 человек (Конотопский р-н – 236, Ахтырский р-н – 60, Роменский р-н – 97, Сумский р-н –...