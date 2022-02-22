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Лариса Брежнева
Сегодня 11:0457

У 63 сумчан діагностували COVID-19

Про це сьогодні повідомила начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко під час апаратної наради.

Нині в стаціонарах міських лікарень перебувають 983 пацієнти, серед яких 94 дитини. У 24 дорослих і в однієї дитини лікарі діагностували COVID-19 (18 дорослих хворих отримують кисневу підтримку).

Загалом минулого тижня цю недугу виявлено у 63 осіб.

Общество Коронавирус Медицина Чумаченко
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