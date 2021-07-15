Сотрудника СБУ, подозреваемого в нападении на сумских пограничников, отстранили от должности Сегодня, 21 июля, постановлением следственного судьи отстранен от занимаемой должности сотрудника СБУ, которого подозревают в нападении на пограничников.

Срок действия постановления определен до 16 сентября 2021 года включительно. Ему также избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На сегодня назначено рассмотрение ходатайства об отстранении от занимаемой должности еще одного сотрудника СБУ, которого подозревают в нападении на пограничников.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе двух человек осуществляли дежурство на автомобиле. К ним подъехал другой автомобиль, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами.

В пограничном ведомстве изначально говорили о трех нападавших, но затем их стало два, третий стал «свидетелем».