ГБР завершило расследование в отношении сотрудников СБУ, которые совершили разбойное нападение на пограничников (видео) Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела УСБУ в Сумской области, который вместе со своим коллегой совершил дерзкое нападение на пограничников в Сумах.

Следствие установило, что во время отдыха на озере сотрудники Службы решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боеприпасами.

Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, заблокировав служебный автомобиль последних.

Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После этого завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления.

Следователи ГБР оперативно задержали двух сотрудников СБУ и сообщили им о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Один из сотрудников СБУ полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которое направлено в суд с обвинительным актом.

Приговором Краснопольского районного суда Сумской области сотрудника СБУ признан виновным и назначено меру наказания в виде 5 лет лишения свободы (с испытательным сроком 3 года), лишения воинского звания лейтенанта и лишение права занимать должности в правоохранительных органах Украины.

Относительно другого нападающего досудебное расследование также закончено. Сейчас открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлено в суд, сообщает ГБР.

Напомним: изначально сообщалось о трех сотрудниках СБУ, но в процессе расследования один из них «испарился»…