На Сумщине пьяные СБУшники напали на пограничников Неизвестными, напавшими на украинских пограничников, оказались действующие сотрудники СБУ – они были пьяны.

Тремя неизвестными, которые в ночь на 18 июля напали на украинских пограничников в Сумской области, оказались действующие сотрудники местного управления СБУ.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье ночью, 18 июля, на государственной границе с Российской Федерацией, в Сумской области, трое неизвестных напали на пограничный наряд, избили двух пограничников и завладели их табельным оружием.

По словам собеседника издания, сотрудники УСБУ в Сумской области были выявлены пограничным отрядом, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке украинско-российской границы, ответили в грубой форме, в результате чего между пограничниками и сотрудниками СБУ завязалась драка. Последние избили сотрудников ГПСУ, отобрали их табельное оружие, однако бросили его недалеко от места конфликта, а сами скрылись.

- На данный момент личности нападавших, которые, к слову, находились в состоянии алкогольного опьянения, установлены. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, - отметил собеседник издания.

Об инциденте уже доложили руководству страны. Дело находится на контроле у Президента Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что в пятницу, 16 июля, на одном из пунктов пропуска в Сумской области было запланировано проведение выездного заседания СНБО, однако его отменили в последний момент.