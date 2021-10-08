На Сумщине сбушнику, напавшему на пограничников, дали 5 лет условно Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона осужден сотрудник Службы безопасности Украины.

Установлено, что 18 июля 2021 года двое офицеров Службы безопасности Украины - лейтенант и подполковник, совершили нападение на пограничный наряд во время выполнения последним обязанностей по осуществлению охраны государственной границы вблизи одного из сел в Сумской области, причинив двум пограничникам легкие телесные повреждения. Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Служебное оружие пограничников злоумышленники оставили на месте преступления.

Задержанный лейтенант СБУ беспрекословно признал свою вину и раскаялся. Учитывая наличие общественного интереса в обеспечении быстрого предварительного расследования и судебного производства, прокурором Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона инициировано заключение соглашения с подозреваемым о признании виновности. 30.09.2021 материалы уголовного производства с соглашением и обвинительным актом направлено в суд.

11.10.2021 Краснопольский районный суд Сумской области подтвердил законность заключенного соглашения с обвиняемым - старшим лейтенантом СБУ. Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания - 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, а также дополнительные наказания в виде лишения воинского звания «лейтенант» и лишение права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года.

Относительного другого нападающего досудебное расследование завершено. В настоящее время продолжается выполнение требований ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Напомним: изначально сообщалось о трех нападавших, но затем один фигарнт почему-то исчез...