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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:26598

Поваленные деревья и молния, включившая фонтан: как прошла ночь в Сумах

В ночь на 21 июля в Сумах был шквальный ветер и дождь, о котором предупреждали синоптики.

В области также было ветрено, как сообщают в ГСЧС, 28 населенных пунктов в Сумской остались без света, пишет Суспільне.

«Три дерева упало на Петропавловской, на Барановке и на Химике. Сейчас службы занимаются ими. Дороги все свободны. Все проезды свободны. Все убрали на обочину - дорога, проезд свободны», - рассказал руководитель департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Александр Журба.

По его словам, сегодня (21 июля) должны убрать все последствия бури.

Также камера наблюдения возле фонтана «Садко» зафиксировала, как молния попала в электросеть на Харьковском мосту.

А у фонтана на Театральной площади включилась подсветка.

як минула ніч у Сумах

Днем 21 июля синоптики Сумского гидрометцентра прогнозируют области и в Сумах значительный дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с, местами возможен град, а это все в целом - первый уровень опасности, желтый.

Общество Непогода
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