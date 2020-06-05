Поваленные деревья и молния, включившая фонтан: как прошла ночь в Сумах

В области также было ветрено, как сообщают в ГСЧС, 28 населенных пунктов в Сумской остались без света, пишет Суспільне.
«Три дерева упало на Петропавловской, на Барановке и на Химике. Сейчас службы занимаются ими. Дороги все свободны. Все проезды свободны. Все убрали на обочину - дорога, проезд свободны», - рассказал руководитель департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Александр Журба.
По его словам, сегодня (21 июля) должны убрать все последствия бури.
Также камера наблюдения возле фонтана «Садко» зафиксировала, как молния попала в электросеть на Харьковском мосту.
А у фонтана на Театральной площади включилась подсветка.
Днем 21 июля синоптики Сумского гидрометцентра прогнозируют области и в Сумах значительный дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с, местами возможен град, а это все в целом - первый уровень опасности, желтый.
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