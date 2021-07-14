В Сумах избрали меру пресечения сотруднику СБУ, который напал на пограничников Одному из сотрудников СБУ, который, по версии следствия, избил пограничников в ночь на 18 июля, в Заречном суде города Сумы выбирали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 16 сентября.

В начале рассмотрения дела адвокат подозреваемого Юлия Молибог выступила с ходатайством провести заседание в закрытом режиме. Судья Евгений Янголь после обсуждения в совещательной комнате удовлетворил ходатайство частично. Так, в закрытом режиме прровели лишь допрос подозреваемого. пишет Суспільне.

Вторым ходатайством адвокатессы было, чтобы ее клиент сидел рядом с ней, а не в «клетке». Это сделать разрешили.

В ходе слушания дела оказалось, что оружие, которое украли у пограничников, нашли не полностью. По словам прокурора специализированной прокуратуры в военной сфере Павла Подосинова, 2 магазина по 30 патронов до сих пор не нашли.

Прокурор просил 60 суток ареста для подозреваемого. Адвокатесса была против. Предоставила суду медицинскую справку, где указано, что ее подзащитный во время задержания был трезв.

Во время допроса подозреваемого журналисты покинули зал суда.

Мужчин подозревают в нарушении ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины – «Завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений». Наказание за третьей частью 262 статьи: лишением свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. А по второй части 345 статьи: ограничение или лишение свободы до пяти лет.