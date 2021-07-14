Еще одного сотрудника СБУ, которого подозревают в нападении на пограничников, судом взято под круглосуточный домашний арест

На подозреваемого положено следующие обязанности:
- прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
- носить электронное средство контроля;
- воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем в уголовном производстве;
- сдать на хранение следственном паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, при наличии.
Определен срок действия постановления до 16 сентября включительно.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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