Еще одного сотрудника СБУ, которого подозревают в нападении на пограничников, судом взято под круглосуточный домашний арест Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать жилье применена в отношении еще одного сотрудника СБУ, которого подозревают в нападении на пограничников.

На подозреваемого положено следующие обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

- носить электронное средство контроля;

- воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем в уголовном производстве;

- сдать на хранение следственном паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, при наличии.

Определен срок действия постановления до 16 сентября включительно.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.