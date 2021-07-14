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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:26310

Еще одного сотрудника СБУ, которого подозревают в нападении на пограничников, судом взято под круглосуточный домашний арест

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать жилье применена в отношении еще одного сотрудника СБУ, которого подозревают в нападении на пограничников.

На подозреваемого положено следующие обязанности:

- прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

- носить электронное средство контроля;

- воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем в уголовном производстве;

- сдать на хранение следственном паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, при наличии.

Определен срок действия постановления до 16 сентября включительно.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Право Нападение на пограничников
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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