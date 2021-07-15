На Сумщине COVID-19 унес жизнь женщины, приехавшей из РФ и успевшей заразить односельчан

«Это женщина, которая приехала в с. Лушники из Мурманска 1 июля. Уже 3 июля она обратилась с признаками заболевания и была госпитализирована. Диагноз подтвердили 6-го числа. Течение заболевания был тяжелым, женщина постоянно была на кислородной поддержке», - рассказала заведующая городским отделом Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Ирина Хамицевич.
Известно, что сразу после приезда женщина общалась с односельчанами. Это привело к распространению вируса. В результате пренебрежения противоэпидемическими правилами на территории Лушников образовалось 4 очага COVID-19. Сейчас они под контролем врача.
Кроме этого, сейчас в инфекционном отделении с подозрением на COVID-19 находится еще два человека, которые также приехали в Шостку к своим родителям, пишет Шостка.инфо.
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