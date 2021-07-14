На Сумщине пожарные 5 часов тушили 5 тонн сена 19 июля в 22:19 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании стога сена по ул. Центральная в с. Нечаевка что на Бурынщине.

О пожаре сообщили хозяева. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено 5 т сена. Для бесперебойной подачи воды, технику дозаправляли от естественного водоема, находившейся на расстоянии до 6 км от центра горения.

В 22:55 возгорание локализовали, а в 2:58 - потратив на тушение почти 12 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.