На Сумщине пожарные 5 часов тушили 5 тонн сена

О пожаре сообщили хозяева. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено 5 т сена. Для бесперебойной подачи воды, технику дозаправляли от естественного водоема, находившейся на расстоянии до 6 км от центра горения.
В 22:55 возгорание локализовали, а в 2:58 - потратив на тушение почти 12 т воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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