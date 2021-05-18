В Сумах копы сопроводили в больницу беременную, которой стало плохо (видео)

Проезжая мост, они увидели припаркованный на обочине автомобиль ГАЗ, рядом с которым стояла женщина. Гражданка вовсю размахивал руками и звала на помощь. Стражи порядка сразу отреагировали и остановились.
Как выяснилось, в машине была беременная женщина. Вместе с родными она ехала из Кролевецкого района в областной центр в роддом. Но когда автомобиль уже въехал в Сумы, женщине стало плохо. Как только водитель остановился, одна из пассажирок увидела автомобиль патрульных.
«Ребята, роженице плохо. Нам надо срочно в роддом. Пожалуйста, помогите нам, ведь мы не знаем куда ехать», - рассказала инспекторам взволнованная женщина.
Патрульные отреагировали мгновенно и сопроводили автомобиль ГАЗ в роддом. Через 8 минут женщина была уже под наблюдением медиков, сообщает патрульная полиция Сумской области.
В течение выходных (17-18 июля) патрульные проработали почти 530 сообщений....
Медалью «За спасенную жизнь» наградили инспектора 1-й роты управления патрульной полиции в Сумской области Ивана Бурыма....
Как рассказал мальчик: он шел в магазин, по дороге увидел автобус, который остановился, решил посидеть в салоне и зашел внутрь....
Патрулируя улицу Степана Бандеры, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили мужчину, который сидел на обочине и покачивался....
В течение выходных (15-16 мая) патрульные проработали 400 сообщений....