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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах копы сопроводили в больницу беременную, которой стало плохо (видео)

В воскресенье патрульные полицейские Дмитрий Зуенко и Вячеслав Захарченко патрулировали улицу Степана Бандеры.

Проезжая мост, они увидели припаркованный на обочине автомобиль ГАЗ, рядом с которым стояла женщина. Гражданка вовсю размахивал руками и звала на помощь. Стражи порядка сразу отреагировали и остановились.

Как выяснилось, в машине была беременная женщина. Вместе с родными она ехала из Кролевецкого района в областной центр в роддом. Но когда автомобиль уже въехал в Сумы, женщине стало плохо. Как только водитель остановился, одна из пассажирок увидела автомобиль патрульных.

«Ребята, роженице плохо. Нам надо срочно в роддом. Пожалуйста, помогите нам, ведь мы не знаем куда ехать», - рассказала инспекторам взволнованная женщина.

Патрульные отреагировали мгновенно и сопроводили автомобиль ГАЗ в роддом. Через 8 минут женщина была уже под наблюдением медиков, сообщает патрульная полиция Сумской области.

Право Патрульная полиция
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