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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:25337

Команда Сумщины выиграла чемпионат Украины

14-18 июля в Глухове проходил чемпионат Украины по судомодельному спорту.

Команда Сумщины, в которую входили спортсмены из Глухова и Сум, выиграла общий зачет среди юниоров, обойдя днепрян и николаевцев, которые стали вторыми и третьими соответственно.

Лучшими среди наших были: Кирилл Туман (Глухов) – 6 первых мест и 1 второе, Алексей Чечель (Глухов) – 3 первых и 2 вторых, Алексей Дудник (Сумы) – второе и третье и Никита Терещенко (Сумы) – третье.

Среди взрослых команда Сумщины заняла 4-е место, отпустив вперед днепрян, киевлян и полтавчан. С медалями Кирилл Туман – первое, Дмитрий Борщ – второе, Евгения Руденко – третье

В соревнованиях среди ученической молодежи первое место заняла команда Глуховского городского центра внешкольного образования (тренер Михаил Грудина), команда СумГУ стала седьмой.

Спорт Судомодельный спорт
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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