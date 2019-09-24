Команда Сумщины выиграла чемпионат Украины

Команда Сумщины, в которую входили спортсмены из Глухова и Сум, выиграла общий зачет среди юниоров, обойдя днепрян и николаевцев, которые стали вторыми и третьими соответственно.
Лучшими среди наших были: Кирилл Туман (Глухов) – 6 первых мест и 1 второе, Алексей Чечель (Глухов) – 3 первых и 2 вторых, Алексей Дудник (Сумы) – второе и третье и Никита Терещенко (Сумы) – третье.
Среди взрослых команда Сумщины заняла 4-е место, отпустив вперед днепрян, киевлян и полтавчан. С медалями Кирилл Туман – первое, Дмитрий Борщ – второе, Евгения Руденко – третье
В соревнованиях среди ученической молодежи первое место заняла команда Глуховского городского центра внешкольного образования (тренер Михаил Грудина), команда СумГУ стала седьмой.
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