В Сумах внедорожник сбил мотоциклиста (видео) Сообщение об автопроисшествии патрульные получили вчера, около 10 часов.

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобиля Land Rover под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикла Honda под управлением 52-летнего мужчины.

Вследствие ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.