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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19457

В Сумах внедорожник сбил мотоциклиста (видео)

Сообщение об автопроисшествии патрульные получили вчера, около 10 часов.

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобиля Land Rover под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикла Honda под управлением 52-летнего мужчины.

Вследствие ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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