В Сумах внедорожник сбил мотоциклиста (видео)

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение автомобиля Land Rover под управлением 39-летнего мужчины и мотоцикла Honda под управлением 52-летнего мужчины.
Вследствие ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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