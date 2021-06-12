В Шостке пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео) 17 июня в 16:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Свемовской в г. Шостка.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя на кровле. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии было установлено, что огнем охвачено гараж по всей площади и вещи домашнего обихода внутри. Из-за позднего вызова пламя успело перекинуться на рядом расположенную хозяйственную постройку, которая не эксплуатируется, - огонь охватил кровлю и перекрытие сарая на площади до 30 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части постройки. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 1 км от очага горения.

В 16:51 возгорание локализовали, а в 18:07 - потратив на тушение почти 20 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.