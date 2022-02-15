В Сумской области за неделю на пожарах погибли два человека За минувшую неделю на территории области зарегистрировано 6802 опасных происшествий.

На пожарах 2 человека погибли еще 1 травмирован. Огнем уничтожены и повреждены 14 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 47 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 23 здания, 3 единицы автотракторной техники, материальные ценности на общую сумму 2 млн. 156 тыс. 500 грн.

Как показывает статистика, в зимний период, значительная часть пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане используют печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население, будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.